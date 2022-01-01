TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ AÇIK RIZA METNİ
İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Tahincioğlu Holding ve grup şirketleri tarafından sunulan hizmetler hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, sunulan hizmetlere ilişkin memnuniyet anketi yapılabilmesine, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili mevzuata uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir.
Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Veriler: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye/çalışana ilişkin özlük dosyasında yer alanlar da dahil olmak üzere kimlik, adres, telefon, mail, kimlik no, ehliyet no, pasaport no vs. her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin Korunması: 6698 sayılı KVKK uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Turizm A.Ş nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, tarafımıza göndermiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler, pazarlama bilgileri, işlem güvenliği bilgisine ilişkin verileriniz; veri sorumlusu olarak Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Turizm A.Ş (“Şirket”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
2. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler
Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatı ile KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz ile sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı yazılı ya da elektronik yöntemlerle, internet sitesinde doldurduğunuz iletişim formu aracılığıyla, iletişim formunda yer alan ad-soyad, telefon, e-mail, adres vb. gibi kimlik ve iletişim bilgileriniz ile tarafımıza göndermiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek kişisel verileriniz toplanmaktadır.
3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
İletişim formu kapsamında toplanan kişisel verileriniz; iletişim formuna konu talebinize bağlı olarak, ilettiğiniz mesajların değerlendirilmesi, taleplerinizin karşılanması, talebinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, hizmetlerimize ilişkin bilgi taleplerinizin karşılanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.
4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz; açık rızanız alınmak koşuluyla veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartları dâhilinde; grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz yurtdışında mukim iş ortaklarımıza, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere; açık rızanız alınmak koşuluyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunca açıklanacak yeterli korumanın bulunduğu/güvenilir ülkelerde yer alması koşuluyla açık rızanız aranmaksızın aktarılmaktadır.
Yukarıda da belirtildiği üzere, Şirket, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız ve paydaşlarımız kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Şirketimiz adına veri işleyen, tedarikçiler, veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.
5. Kaynak ve Hukuki Sebep
Tarafınızdan; elektronik ortam, internet sitesi üzerinden yazılı veya sözlü veri aktarım yolu ile toplanan kişisel verileriniz; işbu metnin 3. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ilgili kişinin haklarının ve menfaatlerinin korunması, iş ilişkisinin kurulması amacıyla size hak ve menfaatler sağlanması, Şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 6698 sayılı KVKK’nın 5/2-f maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve madde 5/1’de belirtilen açık rızanız bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.
6. Başvuru Usul ve Esasları
İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak; tahincioglugayrimenkul@hs02.kep.tr KEP adresimize, kvkk@tahincioglu.com e-mail adresine; mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile Palladium Tower Kardelen Sokak No:2 Kat 41 Ataşehir/İstanbul adresine şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.
Şirket, yukarıda verilen bilgilerden hareketle ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:
Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.